В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он уточнил, что летчик пришел в сознание, ему оказали помощь и направили во вторую городскую больницу.
Сообщалось, что у пилота произошел сердечный приступ, но эта информация не подтвердилась
"Ему поставили диагноз "синкопальное состояние" (обморок) и отправили обратно в аэропорт", — уточнили в экстренных службах.
Лайнер Fokker 100 летел из черногорского Тивата в Домодедово. На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.
В авиакомпании уточнили, что во время инцидента безопасность пассажиров и экипажа под угрозу поставлена не была.
Как пояснил РИА Новости представитель аэропорта Калуги, все пассажиры уже выехали в Домодедово на такси и автобусе. Сам самолет пока находится в аэропорту.