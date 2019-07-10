В кабмине ФРГ отказались комментировать статью о сражении под Прохоровкой

БЕРЛИН, 10 июл – РИА Новости. В правительстве Германии не стали комментировать статью газеты Die Welt, автор которой поставил под вопрос исход сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и выразил мнение о том, что установленный в этой связи в России памятник нужно убрать.

"Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем это. Этот вопрос должен быть оценен историками", - сказал в среду РИА Новости представитель пресс-службы правительства ФРГ.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.