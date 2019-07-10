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2019-07-10T14:19Z
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РИА Новости

В кабмине ФРГ отказались комментировать статью о сражении под Прохоровкой

Вчера, 14:19
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЗдание Палаты депутатов Берлина
Здание Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
БЕРЛИН, 10 июл – РИА Новости. В правительстве Германии не стали комментировать статью газеты Die Welt, автор которой поставил под вопрос исход сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и выразил мнение о том, что установленный в этой связи в России памятник нужно убрать.
"Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем это. Этот вопрос должен быть оценен историками", - сказал в среду РИА Новости представитель пресс-службы правительства ФРГ.
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Вчера, 14:14
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Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".
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