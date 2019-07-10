Сосед премьера Новой Зеландии признался, что сбил насмерть ее кошку

По его словам, он не узнал кошку и выяснил ее принадлежность после разговора с другими соседями. Крис сообщил, что оставил для Ардерн записку с соболезнованиями, в которой его дочь просила премьера не отправлять отца в тюрьму. Через некоторое время сама женщина позвонила Крису, чтобы поблагодарить за соболезнования и извиниться за переживания, которые ему пришлось перенести.