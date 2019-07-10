Сосед премьера Новой Зеландии признался, что сбил насмерть ее кошку

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сосед новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн признался, что именно он полтора года назад стал виновником гибели принадлежавшей политику кошки, сообщает местный портал Stuff.
Рыже-белая кошка Пэддлз (Paddles) погибла в ноябре 2017 года, попав под колеса автомобиля, рядом с домом своей хозяйки в пригороде Окленда. Смерть "кота номер один" Новой Зеландии широко освещалась в мировых СМИ.
@jacindaardern & I are big fans of the SPCA where Paddles found us; esp. all the great work rehoming they do: https://t.co/fDZSyL0RtL pic.twitter.com/Yw5wRCUbK9— Clarke Gayford (@NZClarke) 8 ноября 2017 г.
Мужчина по имени Крис, живущий в нескольких домах от резиденции премьера, признался журналистам Stuff, что именно он находился за рулем машины, сбившей национального любимца.
По его словам, он не узнал кошку и выяснил ее принадлежность после разговора с другими соседями. Крис сообщил, что оставил для Ардерн записку с соболезнованиями, в которой его дочь просила премьера не отправлять отца в тюрьму. Через некоторое время сама женщина позвонила Крису, чтобы поблагодарить за соболезнования и извиниться за переживания, которые ему пришлось перенести.
Ардерн взяла животное из приюта. Прозвище Пэддлз ("Вёсла") ей принесли лишние пальцы на лапах. Ее аккаунт в Twitter насчитывал более чем 10 тысяч фолловеров. Пэддлз также прославилась тем, что своим громким мяуканьем едва не сорвала телефонный разговор Ардерн с президентом США Дональдом Трампом.