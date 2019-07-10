Депутаты ГД не поедут на Украину в качестве наблюдателей на выборах в Раду

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы не поедут на Украину в качестве наблюдателей на выборы в Верховную раду, так как не получали соответствующего приглашения, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
"Не поедем", - сказал Калашников, отвечая на соответствующий вопрос.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, связано ли это с отсутствием соответствующего приглашения. Калашников также сказал, что депутатов Госдумы не будет и в составе международных мониторинговых миссий.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.