В ГД призвали Германию возбудить дело из-за статьи о битве под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Германии должны возбудить уголовное дело против редактора газеты Die Welt за его призыв снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой, иначе это будет молчаливым согласием немецкой стороны с оправданием нацизма, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Это очень опасная дорога, на которую выходит немецкая общественность: невозбуждение уголовного дела против этого журналиста будет молчаливым согласием политического руководства Германии и журналистского сообщества с позицией этого, скажем так, подлеца.... Он перечеркнул... покаяние немецкого народа перед тем, что было сделано нацистской Германией", - сказал Шерин РИА Новости.

По словам депутата, если немецкие власти и журналисты не "одернут" редактора Die Welt, это может привести к плачевному результату. "Если Германия не покажет что она сделала выводы на века, это приведет к страшным последствиям", - сказал Шерин, добавив, что призыв Келлерхоффа является оправданием нацизма.

Бой под Прохоровкой - противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.