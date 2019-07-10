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РИА Новости

В ГД призвали Германию возбудить дело из-за статьи о битве под Прохоровкой

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Германии должны возбудить уголовное дело против редактора газеты Die Welt за его призыв снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой, иначе это будет молчаливым согласием немецкой стороны с оправданием нацизма, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
"Это очень опасная дорога, на которую выходит немецкая общественность: невозбуждение уголовного дела против этого журналиста будет молчаливым согласием политического руководства Германии и журналистского сообщества с позицией этого, скажем так, подлеца.... Он перечеркнул... покаяние немецкого народа перед тем, что было сделано нацистской Германией", - сказал Шерин РИА Новости.
По словам депутата, если немецкие власти и журналисты не "одернут" редактора Die Welt, это может привести к плачевному результату. "Если Германия не покажет что она сделала выводы на века, это приведет к страшным последствиям", - сказал Шерин, добавив, что призыв Келлерхоффа является оправданием нацизма.
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Вчера, 14:07
Эксперт назвал статью о бое под Прохоровкой попыткой ревизионизма истории
Бой под Прохоровкой - противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник - Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.
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