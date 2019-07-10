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РИА Новости

Путин призвал развивать высокие технологии, а не "принюхиваться" к ним

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Высокотехнологичные направления надо активно развивать, а не "принюхиваться" к этой теме, заявил президент РФ Владимир Путин.
Представители крупных компаний и правительства в присутствии главы государства обменялись подписанными соглашениями о намерении с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений.
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"В нашем случае совершенно другая история - нам некогда "принюхиваться" к теме, проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно. Тем более, что и подписанты, фигуранты тех документов - они друг другу хорошо понятны и работают на общую цель", - заявил Путин в завершении церемонии.
Глава государства выразил надежду, что работа на основе документов развернётся незамедлительно.
"Рассчитываю на то, что карты картами (дорожные), бухгалтерия бухгалтерией, а работа должна разворачиваться прямо сейчас без остановки", - подчеркнул он. Путин отметил, что у страны есть реальные шансы продвинуться по всем направлениям - "и школы хорошие, и мозги, вправленные хорошо, начиная с детства в специальных школах - всё-всё существует".
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
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"Хотел бы сказать, что называется, без протокола: я ещё со времен работы председателем комитета по внешним связям в Ленинграде, в Петербурге, хорошо помню и знаю что такое меморандумы различные, протоколы о намерениях. Это предварительные документы", - обратил внимание президент.
Он пожелал успехов всем участникам встречи и выразил уверенность, что работа будет вестись активно по всем направлениям.
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Владимир ПутинРоссияТехнологии
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