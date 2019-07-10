Гостей конференции по свободе СМИ в Лондоне встретили сторонники Ассанжа

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Сторонники находящегося в заключении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа встречают участников Глобальной конференции по свободе СМИ у конференц-центра на востоке Лондона, передают корреспонденты РИА Новости.

"Свободу Ассанжу, нет экстрадиции в США", "Руки прочь от Ассанжа", "Хант – лжец, Клуни – предатель" (речь идет о главе МИД Великобритании Джереми Ханте и юристе Амаль Клуни, участвующих в пленарных заседаниях конференции)", "Тот, кто говорит правду, вынужден молчать и сидеть в тюрьме", - гласят надписи на плакатах, которые держат в руках сторонники Ассанжа.

Среди заявленных тем заседаний конференции, организованной внешнеполитическими ведомствами Великобритании и Канады: "Доверие к СМИ на примере Великобритании", "Обеспечение безопасности журналистов – что могут сделать международные организации", "Безопасность женщин-журналистов", "Поддержка свободы СМИ в проблемной обстановке", "Религия и СМИ". Самое большое число сессий посвящено вопросам безопасности, но будут и заседания по вопросам финансирования СМИ, по проблемам свободы слова в различных регионах, по новым форматам журналистики. Резонансное дело Ассанжа в программе обсуждения не значится.

На данный момент в конференц-центре Printworks не так много народа, хотя ожидается, что многие приедут к середине дня, к началу пленарной сессии, на которой выступят главы МИД Великобритании и Канады, а также Амаль Клуни.

Отдельными стендами на конференции представлены "Репортеры без границ", журнал Time, ОБСЕ, объединение журналистов-фрилансеров, Ассоциация иностранной прессы, различные организации, занимающиеся защитой прав и вопросами безопасности журналистов.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.