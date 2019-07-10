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РИА Новости

В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель

Вчера, 14:09
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© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Ангела Меркель19
Канцлер Германии Ангела Меркель19
© AP Photo / Kay Nietfeld
БЕРЛИН, 10 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.
"Канцлер чувствует себя хорошо, переговоры с финским премьер-министром проходят, как было запланировано", - заявил представитель ведомства.
Канцлер Германии Ангела Меркель
29 июня, 09:49
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, сообщил ранее в среду телеканал N-tv.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
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ГерманияВ мире
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10 июля, 14:16
vvab6
1810014
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