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РИА Новости

В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943 . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Журналист утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. В России это заявление вызвало возмущение и политиков, и историков.
В подтверждение своей точки зрения Келлерхофф приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
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Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта", — утверждает журналист.
При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе": по его словам, советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.
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"Ущербный реваншизм". Историк о призыве снести памятник под ПрохоровкойВ Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было потеряно 470, немцы недосчитались 50 из 490. А по исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС составили 80 боевых машин.
В 1995 году, к 50-летию Победы, на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла. Они объединены в музей-заповедник.

"Взялись за прошлое, чтобы управлять будущим"

Призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой прокомментировали российские сенаторы. Как полагает член международного комитета верхней палаты Олег Морозов, история давно превратилась в поле информационных войн.
"Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так", — привел он пример в беседе с РИА Новости.
То же происходит и с Прохоровкой, бои под которой стали крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны, добавил сенатор.
"Есть спор: каких танков сгорело больше. Но само сражение неоспоримо", — сказал Морозов.
По его мнению, те, кто оспаривает значение сражения, намерены полностью перечеркнуть его. "А следующий шаг — не было нападения на СССР. Не было фашистской агрессии", — заключил политик.
У подбитого фашистского танка
12 июля 2018, 08:00
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь отметил, что в последнее время в Германии чаще говорят о Второй мировой войне без чувства вины и при этом обесценивают вклад России в победу.
"Атаки на прошлое не только не прекратились, а наоборот, усиливаются. Ибо наши визави руководствуются тезисом еще одного известного британца: "Кто управляет прошлым — тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым", — написал сенатор в фейсбуке.
Он считает, что "мейнстримные западные СМИ" действуют именно по такому принципу: "взялись за прошлое, чтобы управлять будущим", где Россия не будет победителем во Второй мировой.

"Хотят зачистить нашу историю"

В Росийском военно-историческом обществе призыв немецкого журналиста назвали кощунством.
"Это оскорбление не только памяти всех погибших, но и ветеранов войны, а также нынешнего поколения россиян", — заявил РИА Новости научный директор общества Михаил Мягков.
Он также отметил, что этот шаг соответствует методам информационной войны, которую Запад ведет против России.
"Там хотят зачистить нашу историю, сделать из нас людей, которые не помнят своих предков, но при этом воспринимают все, что идет с Запада, что на самом деле не было побед Красной Армии, что мы завалили врага трупами и что не было освобождения Европы, а была ее оккупация, — вот какую повестку нам хотят навязать", — считает Мягков.
Крымский политолог Александр Форманчук
Вчера, 11:19
Историк назвал статью о бое под Прохоровкой чудовищной ложью
Директор РВИО добавил, что в сражении под Прохоровкой потери Красной армии действительно были больше, чем у немцев: те имели преимущество в дальности огня и могли пробивать броню советских танков с расстояния в полтора километра, а советские машины могли уничтожать немецкие только в ближнем бою.
"Наши танкисты отважно сражались "броня в броню", пытаясь выйти на ближние дистанции. И, конечно, несли потери. Но и немцы несли большие потери. В конце концов, по нашим источникам, всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия — более 500", — сказал Мягков.
Низкие цифры потерь фашистских войск, которые приводит Die Welt, он объяснил своеобразной системой подсчета потерь у немцев. "Те танки, которые в бою были временно выведены из строя, мы учитывали как подбитые. А в Германии такие машины, не требовавшие длительного ремонта, не учитывали и отчетные документы у них приходили позднее", — рассказал Мягков.
"И как можно ссылаться на какие-то фотографии, говоря о потерях в том сражении, если есть реальные документы? Пускай автор Die Welt ознакомится с нашими документами, а потом уже делает выводы", — заключил он.
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ПрохоровкаКурская битваГерманияРоссияОбщество
Популярные комментарии
проходит конкурс на самого конченного журналиста. лидирует грузия, немцы на втором месте. ждём новых конкурсантов!
10 июля, 16:25
onopa nezagorami
52100003
примечательно, что немецкие архивы хранятся у американцев ;)
10 июля, 16:41
Alien Mars
940001
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