Эксперт назвал статью о бое под Прохоровкой попыткой ревизионизма истории

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что статья в немецкой газете Die Welt о крупном танковом сражении под Прохоровкой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы является очередной попыткой ревизионизма истории и принижения роли советской армии в Победе.

Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Мне кажется, что волна празднования 9 Мая, которая началась в России и распространяется по всему миру, и вообще отношение к памяти о той войне в России и Беларуси вызывает уже беспокойство в Западной Европе, в Германии, потому что там длительное время наблюдаются попытки ревизионизма, то есть пересмотра каких-то ключевых событий и итогов войны. Статью немецкого публициста тоже стоит в этом ряду рассматривать, потому что определенные силы, в том числе близкие к правящим кругам ФРГ, хотят уже несколько иначе оценивать события той войны, а также… действия немецкой армии в тот период", - сказал Дзермант РИА Новости.

По его мнению, подобные публикации призваны показать, что СССР был "некоей тоталитарной машиной, который не ценил жизни людей, закидывал трупами наступающую немецкую армию". "Все это делается для того, чтобы… принизить роль советской армии в Победе, показать, что Победа достигалась недопустимой ценой и, соответственно, на этом фоне представить германскую армию чуть ли не образцом благородства и так далее. Понятно, что, по сути, это оскорбляет память советских солдат, которые воевали против фашистов", - считает политолог.

Дзермант назвал появление подобной публикации не случайным событием, а тенденцией, которая пока еще латентна, но "иногда выходит на поверхность в виде таких статей, фильмов, заявлений политиков разного уровня". "То есть, на самом деле, это достаточно серьезная проблема, а не просто случайность или единичный эпизод. По сути, мы имеем дело с системным ростом ревизионизма конкретно в Германии, и на это, конечно, нужно обращать очень серьезное внимание", - добавил собеседник агентства.