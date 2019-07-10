Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
По данным ВМСУ, инцидент произошел 10 июня в 8:00. При этом, утверждают в пресс-службе, корабль Черноморского флота "провоцировал на опасную ситуацию". Он был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный", но "сделал вид, что у него проблемы со связью", добавили в пресс-службе.
3 июля, 14:18Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
На прошлой неделе российские военные начали собственные плановые учения в Черном море. В них принимают участие около десяти кораблей, в том числе большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".
Военно-морские учения Sea Breeze — 2019 будут проходить на Украине до 12 июля. В этих маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев. Группировка кораблей Черноморского флота продолжает следить за кораблями НАТО, участвующими в учениях.