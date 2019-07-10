Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечкой переписки

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Посол Великобритании в Вашингтоне сэр Ким Дэррок уйдет в отставку после утечки его сообщений с критикой администрации США.

Британский МИД распространил письмо дипломата на имя замглавы ведомства сэра Саймона Макдоналда, где Дэррок заявляет о невозможности продолжения работы.

"С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям". Ким Дэррок

Дэррок отметил, что решил покинуть пост, чтобы правительство смогло назначить нового главу дипмиссии. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в "эти трудные несколько дней" по обе стороны океана.

В ответе на письмо Дэррока Макдоналд указал, что принял отставку "с глубокой личной печалью".

"В течение последних нескольких дней вы вели себя так, как и в течение всей своей долгой и исключительной карьеры: с достоинством, профессионализмом и элегантностью. Премьер-министр, глава МИД и все сотрудники госаппарата вас поддерживают: вы стали жертвой вредоносной утечки, тогда как вы лишь выполняли свою работу", — говорится в письме.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с Дэрроком выразила сожаление в связи с его решением.

Дипломатический скандал

Телеканал CNN ранее сообщил, что британский посол в США в своих телеграммах в Лондон называл Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". Также он указывал, что карьера американского лидера "может закончиться позорно".

Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".