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РИА Новости

Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечкой переписки

Вчера, 14:02
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© AFP 2019 / Getty Images North America / Paul MorigiПосол Великобритании в США Ким Дэррок
Посол Великобритании в США Ким Дэррок
© AFP 2019 / Getty Images North America / Paul Morigi
Посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Посол Великобритании в Вашингтоне сэр Ким Дэррок уйдет в отставку после утечки его сообщений с критикой администрации США.
Британский МИД распространил письмо дипломата на имя замглавы ведомства сэра Саймона Макдоналда, где Дэррок заявляет о невозможности продолжения работы.

"С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям".

Ким Дэррок
Дэррок отметил, что решил покинуть пост, чтобы правительство смогло назначить нового главу дипмиссии. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в "эти трудные несколько дней" по обе стороны океана.
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В ответе на письмо Дэррока Макдоналд указал, что принял отставку "с глубокой личной печалью".
"В течение последних нескольких дней вы вели себя так, как и в течение всей своей долгой и исключительной карьеры: с достоинством, профессионализмом и элегантностью. Премьер-министр, глава МИД и все сотрудники госаппарата вас поддерживают: вы стали жертвой вредоносной утечки, тогда как вы лишь выполняли свою работу", — говорится в письме.
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В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с Дэрроком выразила сожаление в связи с его решением.

Дипломатический скандал

Телеканал CNN ранее сообщил, что британский посол в США в своих телеграммах в Лондон называл Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". Также он указывал, что карьера американского лидера "может закончиться позорно".
Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил королевству.
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Посол ссорит США с Британией. Кто может спасти ситуацию? Тереза Мэй поддержала британского посла, с которым Дональд Трамп не хочет больше иметь дела. Что с этим будет делать следующий премьер, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.
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