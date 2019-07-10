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РИА Новости

Путин призвал разработать дорожные карты по всем технологичным направлениям

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дорожные карты необходимо разработать по каждому технологическому направлению в рамках подписанных документов между правительством и крупными компаниями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии обмена документами в Кремле.
Церемония обмена подписанными документами между правительством и крупными компаниями прошла в Кремле в присутствии президента РФ.
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"В рамках соглашений предстоит разработать дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений. Они должны, прежде всего, содержать целевые показатели технологического развития. Это известный показатель, здесь ничего нового нет – это объем производства и продаж продукции на базе соответствующих отечественных технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой. Словом, то, чего мы хотим добиться, достичь - наши цели и конкретные ориентиры", - сказал Путин.
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Владимир ПутинЭкономика
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