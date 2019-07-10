Путин призвал разработать дорожные карты по всем технологичным направлениям

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дорожные карты необходимо разработать по каждому технологическому направлению в рамках подписанных документов между правительством и крупными компаниями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии обмена документами в Кремле.

"В рамках соглашений предстоит разработать дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений. Они должны, прежде всего, содержать целевые показатели технологического развития. Это известный показатель, здесь ничего нового нет – это объем производства и продаж продукции на базе соответствующих отечественных технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой. Словом, то, чего мы хотим добиться, достичь - наши цели и конкретные ориентиры", - сказал Путин.