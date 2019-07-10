Путин призвал разработать дорожные карты по всем технологичным направлениям

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дорожные карты необходимо разработать по каждому технологическому направлению в рамках подписанных документов между правительством и крупными компаниями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии обмена документами в Кремле.
Церемония обмена подписанными документами между правительством и крупными компаниями прошла в Кремле в присутствии президента РФ.
"В рамках соглашений предстоит разработать дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений. Они должны, прежде всего, содержать целевые показатели технологического развития. Это известный показатель, здесь ничего нового нет – это объем производства и продаж продукции на базе соответствующих отечественных технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой. Словом, то, чего мы хотим добиться, достичь - наши цели и конкретные ориентиры", - сказал Путин.