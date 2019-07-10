Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.

Позже сама Меркель сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

Это уже третий подобный случай за месяц. В июне канцлер ФРГ почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.

Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.