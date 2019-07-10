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РИА Новости

Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии

Вчера, 13:57
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.
Позже сама Меркель сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.
Это уже третий подобный случай за месяц. В июне канцлер ФРГ почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.
Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.
Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру предложили стакан воды, от которого она отказалась.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
27 июня, 15:15
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В мире
Популярные комментарии
дайте бабке стул , изверги, не все могут стоя слушать гимны
10 июля, 14:00
Радик Даутов
40110308
Интересно, от какой болезни так может трясти? Ангелу жалко, человек болеет, но продолжает работать...
10 июля, 14:08
Ода Ивановна
4510603
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