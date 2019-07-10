Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T13:53Z
https://ria.ru/20190710/1556385009.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Детский омбудсмен на Урале назвал ситуацию с ребенком-кондуктором двоякой

Вчера, 13:53
593
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что считает двоякой историю семилетнего мальчика из Екатеринбурга, который работает кондуктором в общественном транспорте.
Ранее местный журналист Антон Дербенев на своей странице в Facebook рассказал о семилетнем мальчике Аминджоне, который в летние каникулы трудится кондуктором в автобусе. Публикацию он проиллюстрировал фотографией ребенка.
Комментируя эту историю, детский омбудсмен отметил, что пока не может оценить, каким образом оформлено трудоустройство мальчика.
"Работает и работает. Главное, чтобы его там никто не обидел. С житейской точки зрения, он помогает отцу, это нормально, наверное. С точки же зрения законодательства, конечно, это не очень правильно... Такой двоякий подход к теме", - сказал Мороков.
Он напомнил, что по Трудовому кодексу дети могут официально трудоустраиваться с 14 лет и только с разрешения родителей.
"С точки зрения закона - нарушение, а с точки зрения здравого смысла, по-человечески – он же идет по честному пути, он занят. Разве это плохо? Думаю, нет", - резюмировал омбудсмен.
2313010
Обсудить 0
Свердловская областьЕкатеринбургХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
В московской многоэтажке произошел хлопок газа
Лента
новостей
"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк не смог отменить "карточный" долг перед "Трансаэро"
В Ростове-на-Дону троллейбус столкнулся с тремя автомобилями
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Историк прокомментировал слова о поражении Красной армии под Прохоровкой
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Совфед одобрил закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства
Пригород Дамаска Дума
Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Лента новостейМолния