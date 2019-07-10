Детский омбудсмен на Урале назвал ситуацию с ребенком-кондуктором двоякой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что считает двоякой историю семилетнего мальчика из Екатеринбурга, который работает кондуктором в общественном транспорте.
Ранее местный журналист Антон Дербенев на своей странице в Facebook рассказал о семилетнем мальчике Аминджоне, который в летние каникулы трудится кондуктором в автобусе. Публикацию он проиллюстрировал фотографией ребенка.
Комментируя эту историю, детский омбудсмен отметил, что пока не может оценить, каким образом оформлено трудоустройство мальчика.
"Работает и работает. Главное, чтобы его там никто не обидел. С житейской точки зрения, он помогает отцу, это нормально, наверное. С точки же зрения законодательства, конечно, это не очень правильно... Такой двоякий подход к теме", - сказал Мороков.
Он напомнил, что по Трудовому кодексу дети могут официально трудоустраиваться с 14 лет и только с разрешения родителей.
"С точки зрения закона - нарушение, а с точки зрения здравого смысла, по-человечески – он же идет по честному пути, он занят. Разве это плохо? Думаю, нет", - резюмировал омбудсмен.