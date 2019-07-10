Совфед одобрил закон о незаконной продаже театральных билетов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон о борьбе с "билетной мафией".

Кабмин подготовил законопроект после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. Правительство предлагало запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора. При этом уполномоченные лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, но их стоимость не должна составлять более 10% от стоимости билета.

В результате законодательно было предложено ввести понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов: за 10 дней зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее 5 дней до мероприятия - половину, в срок от 5 до 3 дней - 30%, если до начала спектакля остается менее 72 часов - учреждения вправе не возвращать деньги за билет.

Также введена норма о том, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Закон также предусматривает возврат полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета в случае, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. При этом организациям будет предоставлено право при возврате билета предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое зрелищное мероприятие.

Кроме того, согласно закону, реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них цену, не допускается. Также законом допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки, по цене, не превышающей указанной в них цены.