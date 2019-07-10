Роухани назвал условия переговоров с США

"Если они думают, что переговоры - это выход из существующей ситуации, то они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. Если вы искренни в том, что говорите, то должны отменить все санкции и попросить прощения у иранской нации за ошибочные действия, предпринятые вами", - заявил Роухани на заседании правительства.