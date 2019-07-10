Роухани назвал условия переговоров с США

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон должен извиниться перед иранским народом и отменить свои санкции, если хочет переговоров с Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
"Если они думают, что переговоры - это выход из существующей ситуации, то они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. Если вы искренни в том, что говорите, то должны отменить все санкции и попросить прощения у иранской нации за ошибочные действия, предпринятые вами", - заявил Роухани на заседании правительства.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Кроме того, США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Президент США Дональд Трамп после решения ввести санкции заявил, что Вашингтон готов к переговорам по новому соглашению с Ираном.