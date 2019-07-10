Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия должна гарантировать свой технологический суверенитет и занять достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин.

Представители крупных компаний и правительства в среду в присутствии главы государства обменялись подписанными соглашениями о намерении с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений. Церемония состоялась в Кремле.

"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, вы это прекрасно видите. И наша задача - не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - заявил Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что ключевые высокотехнологичные направления определяют экономику будущего не только РФ, но и в целом мировую экономику. За счет своего широкого сквозного применения такие технологии могут обеспечить настоящий прорыв для России, способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных отраслях и сферах деятельности.

"Мы ожидаем от наших крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического, кадрового, финансового. Мировой опыт показывает, что до 80% успешных исследований и разработок обеспечивается именно корпоративным сектором... В свою очередь государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений", - добавил глава государства.

Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.

"Они пошли именно по такому пути. Прямо за рабочим обедом мне об этом в свободной беседе и сказали: мы нацеливаем наши крупнейшие компании с госучастием именно на такую работу", - отметил Путин.