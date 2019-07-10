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РИА Новости

Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия должна гарантировать свой технологический суверенитет и занять достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
Представители крупных компаний и правительства в среду в присутствии главы государства обменялись подписанными соглашениями о намерении с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений. Церемония состоялась в Кремле.
"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, вы это прекрасно видите. И наша задача - не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - заявил Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что ключевые высокотехнологичные направления определяют экономику будущего не только РФ, но и в целом мировую экономику. За счет своего широкого сквозного применения такие технологии могут обеспечить настоящий прорыв для России, способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных отраслях и сферах деятельности.
"Мы ожидаем от наших крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического, кадрового, финансового. Мировой опыт показывает, что до 80% успешных исследований и разработок обеспечивается именно корпоративным сектором... В свою очередь государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
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Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
"Они пошли именно по такому пути. Прямо за рабочим обедом мне об этом в свободной беседе и сказали: мы нацеливаем наши крупнейшие компании с госучастием именно на такую работу", - отметил Путин.
Во вторник, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге, Путин заявил, что научно-технологические программы в России будут реализовывать с помощью государственных и частных компаний. В среду стало известно, что Сбербанк и правительство России подписали соглашение о намерениях в области искусственного интеллекта, с "Ростехом" и "Ростелекомом" было заключено соглашение в области развития беспроводной связи, "Росатом" и кабмин подписали два соглашения о намерениях в сфере высоких технологий, а между РЖД и правительством было заключено соглашение в сфере квантовых коммуникаций.
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Владимир ПутинРоссияТехнологии
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