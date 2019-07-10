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РИА Новости

Более 20 тысяч человек посетили выставку ИННОПРОМ в первый день ее работы

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019"
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили международную выставку ИННОПРОМ-2019 в первый день ее работы, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
"Только за первый день работы ИННОПРОМ в понедельник выставку посетили более 17,5 тысяч человек по бейджам и порядка пяти тысяч человек с билетами было. В сумме более 20 тысяч человек пришли на выставку только в первый день", - сказал Орлов в ходе заседания регионального политсовета свердловского реготделения партии "Единая Россия".
Он отметил, что такая популярность выставки - результат усилий губернатора и правительства Свердловской области.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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