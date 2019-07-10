Более 20 тысяч человек посетили выставку ИННОПРОМ в первый день ее работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили международную выставку ИННОПРОМ-2019 в первый день ее работы, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Только за первый день работы ИННОПРОМ в понедельник выставку посетили более 17,5 тысяч человек по бейджам и порядка пяти тысяч человек с билетами было. В сумме более 20 тысяч человек пришли на выставку только в первый день", - сказал Орлов в ходе заседания регионального политсовета свердловского реготделения партии "Единая Россия".