Полиция ведет поиск десяти пропавших без вести в зоне паводка в Приангарье

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Полиция ведет поиск 10 человек, пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

В настоящее время полиция установила местонахождение 38 человек, которые числились без вести пропавшими в зоне паводка.

"Полиция продолжает проводить комплекс розыскных мероприятий по поиску еще 10 граждан. В их числе пять взрослых жителей Тулунского района, четыре - Нижнеудинского, один - Тайшетского", - сообщил собеседник агентства.