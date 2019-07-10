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РИА Новости

Полиция ведет поиск десяти пропавших без вести в зоне паводка в Приангарье

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
ИРКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Полиция ведет поиск 10 человек, пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
В настоящее время полиция установила местонахождение 38 человек, которые числились без вести пропавшими в зоне паводка.
"Полиция продолжает проводить комплекс розыскных мероприятий по поиску еще 10 граждан. В их числе пять взрослых жителей Тулунского района, четыре - Нижнеудинского, один - Тайшетского", - сообщил собеседник агентства.
В Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Погибли 25 человек.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
3 июля, 08:00
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
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