Дорожники объяснили появление отбойника на полосе трассы М-7

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Водитель опубликовал в интернете сообщение о барьерном ограждении, которое "вырастает" из-под земли прямо посредине крайней левой полосы дороги на подъезде к Иваново; в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" пояснили РИА Новости, что на дороге идет ремонт, но ночью фура снесла все предупреждающие знаки, вскоре они были восстановлены.

В интернете 9 июля было опубликовано видео, снятое видеорегистратором в автомобиле. Водитель машины поясняет, что едет по недавно отремонтированной дороге во Владимире, по участку трассы М-7. Автомобиль двигается по крайней левой полосе. Внезапно машина упирается в торчащее из-под земли барьерное ограждение. По видео видно, что какой-то крупный автомобиль уже влетел на "отбойник", потому что железо сильно помято. Автор видео предполагает, что в этом месте могут быть и другие ДТП, особенно ночью.

Официальный представитель ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" Александр Полянский рассказал РИА Новости, что видео было снято на участке М-7 "Волга", подъезд к Иваново.

"На данном участке сейчас идет капитальный ремонт. Все предупреждающие знаки установлены. Водителям нужно быть предельно внимательными при движении в местах проведения дорожных работ", - прокомментировал собеседник.

Он отметил, что осевое барьерное ограждение и предупреждающие знаки, что на участке идет ремонт, сужение дороги, были установлены на прошлой неделе. При этом собеседник предоставил РИА Новости соответствующие фотоматериалы.

По его словам, нанести разметку не позволили погодные условия.