В Москве в номере отеля нашли тело девушки

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тело задушенной девушки нашли в номере отеля на территории Новой Москвы, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.