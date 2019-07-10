В Москве в номере отеля нашли тело девушки

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Тело задушенной девушки нашли в номере отеля на территории Новой Москвы, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Иванова сообщила, что следственными органами расследуется дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство".
"По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.
Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, а также изучаются камеры видеонаблюдения.
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