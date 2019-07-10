Совет Федерации одобрил закон о гражданских групповых исках

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, они позволяют обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.

Групповые иски можно будет подавать при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда.