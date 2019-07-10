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РИА Новости

В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

Вчера, 13:27
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе несовершеннолетний погибли в среду утром на трассе в Курганской области при столкновении автомобиля ВАЗ с грузовиком, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным пресс-службы, в среду около 07.35 (05.35 мск) на 411 километре автодороги Челябинск - Курган - Новосибирск на территории Макушинского района водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2108, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volvo FH с полуприцепом под управлением водителя 1995 года рождения, жителя Белоруссии.
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9 июля, 09:26
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении.
Движение на автодороге частично затруднено, безопасность проезда участников дорожного движения обеспечивают инспекторы дорожно-патрульной службы, уточняется в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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