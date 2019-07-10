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РИА Новости

Промсвязьбанк не смог отменить "карточный" долг перед "Трансаэро"

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску авиакомпании "Трансаэро" взыскали с Промсвязьбанка (ПСБ) более 33,5 миллиона рублей долга по совместной бонусной программе пластиковых карт "Трансаэро Привилегия".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной арбитраж в среду отклонил кассационную жалобу Промсвязьбанка на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
"Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела. Ранее окружной суд по просьбе ответчика приостанавливал исполнение судебных актов по делу до окончания производства в суде кассационной инстанции.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск "Трансаэро". В решении говорится, что перевозчик и банк в 2008 году заключили договор по эмиссии кобрендинговых карт с целью привлечения пассажиров "Трансаэро" к сотрудничеству с Промсвязьбанком. По условиям контракта, банк обязался оплачивать перевозчику услуги по начислению бонусных баллов в программе "Привилегия".
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"Трансаэро" выставила банку счета по оплате услуг за июль-сентябрь 2015 года в размере более 33,5 миллиона рублей, однако ПСБ отказался их оплачивать. Ответчик сослался на то, что перевозчиком не сможет предоставить награды участникам программы в виде бесплатных перелетов в связи с приостановкой деятельности. Однако суд указал, что "согласно договору ответчик оплачивал истцу услуги по привлечению клиентов, а не потенциальные услуги по перевозке в будущем".
В сентябре 2017 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке в материалах арбитража, обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту. Сертификат эксплуатанта был отозван в октябре 2015 года.
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