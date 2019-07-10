Москалькова призвала быть терпимее к людям разной сексуальной ориентации

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала терпимее относиться к людям разной сексуальной ориентации и вероисповедания, отметив, что в России баланс в этом сложном вопросе уже найден.

"Мы пытались найти баланс вот в этом сложном вопросе и пришли к выводу, что люди все разные - разные взгляды, разные отношения к ситуации. И демократическое общество должно относиться терпимо к разной вере, вероисповеданиям, к разным отношениям в искусстве, культуре, концертам... Очень сложно найти этот баланс. Но мне кажется, что сегодня он в государстве найден. Отвечая на этот вопрос, у нас получается выдерживать некий стандарт отношения к разным позициям и точкам зрения. У нас не запрещены разные ориентации и сексуального плана, и отношения к искусству, и отношения к религии, но мы против пропаганды, то, что является в обществе не принятым", - сказала Москалькова на заседании Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединении в Госдуме.

Омбудсмен напомнила, что права людей по признаку сексуальной или религиозной принадлежности не должны нарушаться. "Мы должны принимать этих людей, разных людей в этом обществе. И если нарушаться будут их права по этому признаку - в приеме на работу, поступлении в высшее учебное заведение по этому основанию - это неправильно, так определило наше законодательство. И мы в рамках закона действуем", - сказала Москалькова.