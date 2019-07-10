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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Москалькова призвала быть терпимее к людям разной сексуальной ориентации

Вчера, 13:23
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала терпимее относиться к людям разной сексуальной ориентации и вероисповедания, отметив, что в России баланс в этом сложном вопросе уже найден.
"Мы пытались найти баланс вот в этом сложном вопросе и пришли к выводу, что люди все разные - разные взгляды, разные отношения к ситуации. И демократическое общество должно относиться терпимо к разной вере, вероисповеданиям, к разным отношениям в искусстве, культуре, концертам... Очень сложно найти этот баланс. Но мне кажется, что сегодня он в государстве найден. Отвечая на этот вопрос, у нас получается выдерживать некий стандарт отношения к разным позициям и точкам зрения. У нас не запрещены разные ориентации и сексуального плана, и отношения к искусству, и отношения к религии, но мы против пропаганды, то, что является в обществе не принятым", - сказала Москалькова на заседании Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединении в Госдуме.
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Омбудсмен напомнила, что права людей по признаку сексуальной или религиозной принадлежности не должны нарушаться. "Мы должны принимать этих людей, разных людей в этом обществе. И если нарушаться будут их права по этому признаку - в приеме на работу, поступлении в высшее учебное заведение по этому основанию - это неправильно, так определило наше законодательство. И мы в рамках закона действуем", - сказала Москалькова.
Данный вопрос был поднят на заседании комитета в связи с тем, что в мае этого года уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила с поддержкой ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о Бок". В своем обращении омбудсмен сообщила, что она считаем важным формирование в Москве "дружелюбной среды, атмосферы толерантности, взаимного уважения и продвижения прав человека".
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Религия и мировоззрениерелигияСПЧТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да пусть они вставляют кто куда хочет, только пропагандировать и рекламировать эти отклонения не надо, это и вызывает нетерпимость, а так, просто брезгливость.
10 июля, 13:37
evt68
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