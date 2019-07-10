В Югре пообещали решать вопрос аварийного жилья "этаж за этажом"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой пообещал решать вопрос переселения из аварийных домов "этаж за этажом", подчеркнув, что в муниципальном образовании сконцентрировано наибольшее количество непригодного жилья в Югре.

Онлайн-конференция, посвященная переселению граждан из аварийных домов, прошла в Ханты-Мансийске во вторник. Губернатор автономного округа Наталья Комарова более двух часов обсуждала жилищные вопросы с общественниками, а также с руководителями всех 22 муниципалитетов, которые в прямом эфире отвечали на вопросы жителей, звучавшие из студии и в соцсетях.

В частности, глава региона отметила, что Сургутский район определил для себя переселение из аварийного жилья как приоритетное направление, рассчитывая не только на поддержку округа, но и выделяя собственные средства на покупку новых квартир, привлекая инвесторов в эту отрасль. Ликвидация целых микрорайонов с аварийными домами, по словам Комаровой, позволит муниципалитету высвободить средства, которые можно направить на другие цели.

Как подчеркнул Трубецкой, в Сургутском районе сконцентрировано "наибольшее количество непригодного жилья" в Югре. Он признал, что наследие прошлого в виде "полуразваленных деревяшек" осталось богатое, а масштабы переселения могут быть намного значительнее, с чем и связано выделение собственных средств из бюджета муниципального образования.

"Конечно, и мне хотелось бы решить эту проблему одним махом, но так не бывает. И мы не сдаемся. Возводя этаж за этажом мы точно знаем, что строим не просто квадратные метры, о которых люди мечтали десятилетиями, а создаем прочный, железобетонный фундамент для комфортной жизни в районе на долгие годы вперед", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook