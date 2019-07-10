Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T13:10Z
https://ria.ru/20190710/1556382534.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Совфеде будут следить за делом врачей из калининградского роддома

Вчера, 13:10
1633
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Сенаторы будут следить за ходом следствия в отношении врачей калининградского роддома, где в ноябре 2018 года погиб ребенок, с соответствующим предложением выступила председатель палаты Валентина Матвиенко.
Ранее СК РФ сообщил, что по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой было возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Обе женщины находятся под домашним арестом.
Врачи во время операции
2 июля, 15:23
В калининградском минздраве прокомментировали смерть младенца в роддоме №4
Тему уголовного дела в отношении врачей поднял на заседании Совфеда в среду сенатор Сергей Леонов.
"Все медицинское сообщество РФ стало на защиту Элины Сушкевич и Елены Белой. Ежедневно проводятся акции в поддержку Сушкевич в различных перинатальных центрах и роддомах РФ. Лично я как врач считаю, что подобное обвинение наносит большой репутационный урон отечественной медицине", - сказал Леонов.
По его мнению, такие действия СК спровоцируют отток врачей высококвалифицированных специальностей, таких как хирурги, неонатологи, реаниматологи, так как "проще сменить специальность, чем ежедневно испытывать страх за свою жизнь и за то, что в любой момент могут возбудить уголовное дело".
Врачи перед началом операции
3 июля, 11:42
Врачебная палата Калининграда просит об экспертизе по делу о смерти ребенка
"Непонятна позиция силовых органов в части помещения врачей под домашний арест, а до этого в СИЗО. Можно подумать, что врач представляет какую-либо опасность для общества. Считаю, что сложившаяся обстановка деморализует медработников и создает чувство опасности при принятии правильного клинического решения", - отметил законодатель.
От всего медицинского сообщества и от себя лично Леонов попросил, чтобы расследование было максимально объективно. "Считаю, что пока врач не будет чувствовать себя защищенным, прежде всего, законом РФ, то никакого развития отечественной медицины быть не может", - отметил он.
С ним согласилась Матвиенко. "Как это делается, вызывает справедливое возмущение. Давайте подумаем, как дальше сопровождать эту историю, естественно, не вмешиваясь в следственные действия - мы не имеем права", - сказала она. При этом спикер подчеркнула, что врачей надо защищать. "Очень много в последнее время примеров абсолютно некорректного отношения к работникам сферы здравоохранения", - сказала парламентарий. Она попросила Леонова отслеживать эту ситуацию.
303212
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСледственный комитет РФКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Лента
новостей
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Анатолий Шарий
Суд в Киеве признал законным отмену заочного ареста Шария, сообщили СМИ
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Декоративный поросенок
В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Ярослав Годунок
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Банкноты номиналом 1 доллар США
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Франц Клинцевич
Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния