В Совфеде будут следить за делом врачей из калининградского роддома

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Сенаторы будут следить за ходом следствия в отношении врачей калининградского роддома, где в ноябре 2018 года погиб ребенок, с соответствующим предложением выступила председатель палаты Валентина Матвиенко.

Ранее СК РФ сообщил, что по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой было возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Обе женщины находятся под домашним арестом.

Тему уголовного дела в отношении врачей поднял на заседании Совфеда в среду сенатор Сергей Леонов.

"Все медицинское сообщество РФ стало на защиту Элины Сушкевич и Елены Белой. Ежедневно проводятся акции в поддержку Сушкевич в различных перинатальных центрах и роддомах РФ. Лично я как врач считаю, что подобное обвинение наносит большой репутационный урон отечественной медицине", - сказал Леонов.

По его мнению, такие действия СК спровоцируют отток врачей высококвалифицированных специальностей, таких как хирурги, неонатологи, реаниматологи, так как "проще сменить специальность, чем ежедневно испытывать страх за свою жизнь и за то, что в любой момент могут возбудить уголовное дело".

"Непонятна позиция силовых органов в части помещения врачей под домашний арест, а до этого в СИЗО. Можно подумать, что врач представляет какую-либо опасность для общества. Считаю, что сложившаяся обстановка деморализует медработников и создает чувство опасности при принятии правильного клинического решения", - отметил законодатель.

От всего медицинского сообщества и от себя лично Леонов попросил, чтобы расследование было максимально объективно. "Считаю, что пока врач не будет чувствовать себя защищенным, прежде всего, законом РФ, то никакого развития отечественной медицины быть не может", - отметил он.