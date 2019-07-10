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РИА Новости
Культура

"Король Лев": первые зрители назвали фильм визуальной магией

Вчера, 13:13
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© Walt Disney StudiosКадр из анимационного фильма "Король лев"
Кадр из анимационного фильма Король лев
© Walt Disney Studios
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Первые зрители на голливудской премьере экранизации диснеевского мультфильма оценили музыку, озвучку и львов, сообщает Hollywood Reporter.
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Многим понравилось, что лента покадрово повторяет оригинал почти без изменений: "скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление", "почти буквальная адаптация". Из работ актеров озвучания отдельно отметили Тимона (Билли Айкнер) и Пумбу (Сет Роген).
Мнение критиков и журналистов о ремейке "Алладина", вышедшем на экраны в мае, не было таким единодушным.
В России "Король Лев" выходит в прокат 18 июля.
Кадр из анимационного фильма Король лев
9 июля, 10:45
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КультураКино и сериалыНовости культурыСет РогенThe Walt Disney Company
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