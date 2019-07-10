"Король Лев": первые зрители назвали фильм визуальной магией

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Первые зрители на голливудской премьере экранизации диснеевского мультфильма оценили музыку, озвучку и львов, Первые зрители на голливудской премьере экранизации диснеевского мультфильма оценили музыку, озвучку и львов, сообщает Hollywood Reporter.

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.

Многим понравилось, что лента покадрово повторяет оригинал почти без изменений: "скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление", "почти буквальная адаптация". Из работ актеров озвучания отдельно отметили Тимона (Билли Айкнер) и Пумбу (Сет Роген).

Мнение критиков и журналистов о ремейке "Алладина", вышедшем на экраны в мае, не было таким единодушным.