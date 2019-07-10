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РИА Новости
Туризм

В Памплоне туристы пострадали во время забега быков

Вчера, 13:16
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© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время забега быков в испанской Памплоне в рамках празднований Сан-Фермина.
Среди участников мероприятия, получивших травмы – туристы из Франции и Швеции, а также два испанца.
С начала празднований пострадали 16 человек. Трое из них, в том числе двое американских туристов, были покалечены рогами быков.
Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам.
Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.
С 1911 года во время этих забегов погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.
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