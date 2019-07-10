В Памплоне туристы пострадали во время забега быков

МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали во время забега быков в испанской Памплоне в рамках празднований Сан-Фермина.

Среди участников мероприятия, получивших травмы – туристы из Франции и Швеции, а также два испанца.

С начала празднований пострадали 16 человек. Трое из них, в том числе двое американских туристов, были покалечены рогами быков.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам.

Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.