В Армении предупредили о возможных отключениях электричества по всей стране

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии в энергосистеме и остановки Ереванской ТЭЦ и энергоблока Разданской ТЭЦ.

В соцсетях появилась информация о перебоях в подаче электроэнергии в ереванском метрополитене. Официального сообщения по этому поводу со стороны руководства метрополитена пока не получено.