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РИА Новости

В Армении предупредили о возможных отключениях электричества по всей стране

Вчера, 12:58
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии в энергосистеме и остановки Ереванской ТЭЦ и энергоблока Разданской ТЭЦ.
"В данный момент у нас авария в энергетической системе. Отключены Ереванская ТЭЦ и Пятый блок Разданской ТЭЦ. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00 (18.00 мск.)", - написал Авинян в Facebook.
В соцсетях появилась информация о перебоях в подаче электроэнергии в ереванском метрополитене. Официального сообщения по этому поводу со стороны руководства метрополитена пока не получено.
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