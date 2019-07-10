Историк прокомментировал слова о поражении Красной армии под Прохоровкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Война и танковое сражение – не футбол, где ведется счет, советские войска задачу выполнили, не допустив прорыва немецких танков, при этом немецких документов с точными потерями дивизий СС до сих пор нет в доступе, сказал РИА Новости военный историк, главный редактор интернет-портала и военно-исторического журнала Война и танковое сражение – не футбол, где ведется счет, советские войска задачу выполнили, не допустив прорыва немецких танков, при этом немецких документов с точными потерями дивизий СС до сих пор нет в доступе, сказал РИА Новости военный историк, главный редактор интернет-портала и военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью , в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Утверждение, что сражение под Прохоровкой было Красной армией проиграно – это за пределом разумного и адекватного. Каждый, кто имеет понимание о военном искусстве, знает, что война - это не футбол. Здесь нет счета матча. Есть выполненная и невыполненная задача. Советские войска в сражении под Прохоровкой свою задачу выполнили. Тыловой рубеж они удержали. Да, ценой больших потерь. Но противник свою задачу не выполнил. Тыловой рубеж не был прорван и наступление затормозилось. Победа под Прохоровкой не в числе уничтоженных вражеских и потерянных своих боевых машин. Никто не отрицает, что их было много", - сказал РИА Новости Ченнык.

Историк напоминает, что 10 июля 2-го танкового корпуса СС приступили к выполнению приказа командующего 4 танковой армией генерала Г. Гота: взять Прохоровку, чтобы в дальнейшем нанести удар в тыл оборонявшимся здесь советским войскам. В составе корпуса находились три моторизованные дивизии СС: "Мертвая голова", "Лейбштандарт Адольф Гитлер" и "Дас Райх". Осознавая недопустимость прорыва, советское командование начало переброску туда 5-й гв. танковой армии генерала П. Ротмистрова и 5-й армии генерала А. Жадова для нанесения контрудара по прорывавшемуся к Прохоровке немецкому танковому корпусу СС. Продолжалось сражение вплоть до 16 июля, когда немецкие войска начали отходить из этого района на исходные позиции.

"Слова о том, что сотни советских танков при поддержке артиллерии вели на сложной местности непрерывный бой, маневрировали, выпуская десятки тысяч снарядов, и поразив всего 5 танков – это фантазии и бред. Начнем с того, что немцы вообще были склонны к глобальному завышению потерь противника и скромному уменьшению собственных. По информации современных военных историков, до сих пор нет немецких документов по точным потерям их дивизий и всего корпуса СС. Значит им выгодно было уже тогда что-то умолчать?", - заключает историк.

События 10-16 июля 1943 года в том числе с другими боями на других участках, дали возможность начать второй этап летней кампании Красной армии – Западный и Брянский фронты перешли в наступление на Орловской дуге, и стало понятно, что операция "Цитадель" провалилась. 13 июля Гитлер это признал, отдав приказ о свертывании всех наступательных действий, сказал эксперт.