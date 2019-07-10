РФ продемонстрировала Индии отечественную альтернативную платежную систему

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. Россия продемонстрировала Индии отечественную альтернативную платежную систему, которая, в отличие от SWIFT, не требует участия американских банков, а также позволяет создавать свои цифровые валюты, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров на полях Второго российско-индийского стратегического экономического диалога.

По его словам, в ходе первого российско-индийского стратегического экономического диалога, который прошел в Санкт-Петербурге ранее, российская сторона предложила проект создания Евразийского квантового пути, соединяющего Китай, Индию, Россию и страны Восточной Азии с Европой.

"В этот раз мы развиваем этот проект и предлагаем приложение для этой защищенной сети, на которой можно строить альтернативную платежную систему. Сегодня на этом форуме Россия предлагает несколько альтернативных платежных систем, видимо, это уже на повестке дня. Мы надеемся, что то, что мы предлагаем, это система на базе защищенной инфраструктуры, даст нам преимущество на рынке, и мы можем доказать, что это более эффективно, более надежно, более безопасно для участников процесса", - сказал он.

"Компания, которая предлагает приложение, называется "ФинДинамика". Прототип уже есть. Система имеет коренное преимущество в сравнении с тем же SWIFT в том, что она не требует участия американских банков, и благодаря этому мы не платим деньги американским банкам за это и не теряем время на то, что они верифицируют и проводят через себя платежи. Там день-два-три экономия сроков на прохождение транзакций, отсутствие риска попасть под какие бы то ни было санкции. Помимо этого, можно оперировать не только фиатными валютами, создавать новые валюты и обменивать товары, не прибегая к платежам в фиатных валютах напрямую", - добавил Макаров.