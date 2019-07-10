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РИА Новости

Пригожин осудил ограничения Киева для участников детского Евровидения

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин считает "маразмом" решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не допускать к участию в конкурсе Детское Евровидение юных артистов, выступавших в России после 2014 года.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в детском Евровидении юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

"Маразм крепчает, что тут скажешь, да и говорить бесполезно, тебя все равно никто не слышит. Все радовались, когда пришел Владимир Зеленский, с ним были связаны надежды, что мы будем жить дружно. Культура — это важнейший инструмент, объединяющий общество", — сказал Пригожин РИА Новости.

Он отметил, что деятели культуры могли бы способствовать сближению двух стран.
"Используя деятелей культуры, можно было бы начать переговоры, Зеленский, как человек творческий, должен это понимать. А все продолжается пока в том же режиме, одно сплошное словоблудие. Наши добрососедские отношения очень важны, никто из-за океана Украину никогда не защитит, сосед, который находится на расстоянии десять тысяч километров — он вообще не сосед. А у нас двери на одной лестничной клетке", — сказал Пригожин.
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
5 июля, 14:11
Амстердам отказался принимать Евровидение
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