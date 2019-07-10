Хаматова и Яхина выступят на фестивале "БеспринцЫпные чтения" в Москве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участниками всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения", который пройдет 20 июля в московском саду Эрмитаж, станут актриса Чулпан Хаматова, писательница Гузель Яхина и многие другие, сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" ставит своей целью поиск новых имен в российской литературе и театре, кроме того, он знакомит всех желающих с уже известными авторами и популяризирует современную литературу через участие в проекте знаменитых артистов.

"20 июля в Москве, в саду Эрмитаж, пройдет гала-концерт всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения" с участием Алены Долецкой, Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Полины Максимовой и других", - говорится в сообщении.

Одним из хедлайнеров фестиваля в этом году станет бестселлер писательницы Яхиной "Зулейха открывает глаза".