Хаматова и Яхина выступят на фестивале "БеспринцЫпные чтения" в Москве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участниками всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения", который пройдет 20 июля в московском саду Эрмитаж, станут актриса Чулпан Хаматова, писательница Гузель Яхина и многие другие, сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" ставит своей целью поиск новых имен в российской литературе и театре, кроме того, он знакомит всех желающих с уже известными авторами и популяризирует современную литературу через участие в проекте знаменитых артистов.
"20 июля в Москве, в саду Эрмитаж, пройдет гала-концерт всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения" с участием Алены Долецкой, Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Полины Максимовой и других", - говорится в сообщении.
Одним из хедлайнеров фестиваля в этом году станет бестселлер писательницы Яхиной "Зулейха открывает глаза".
"Актриса Чулпан Хаматова под присмотром автора прочтет отрывок из книги, в экранизации которой она сыграла главную роль. А в завершении фестиваля на площадке летнего кинотеатра "КАРО Эрмитаж" состоится показ фрагмента многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" и public talk с создателями и актерам. Модератором встречи выступит писатель Александр Цыпкин", - отметили организаторы.