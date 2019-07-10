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РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во второй половине дня

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре до конца среды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 до 24.00 10 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, при сильном ветре парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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