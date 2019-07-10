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РИА Новости

К концу года в новой Москве начнет работу крупнейший медцентр в России

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход строительства крупнейшего в стране медицинского центра "Новомосковский" в поселении Коммунарка в новой Москве и заявил, что строительство первой очереди больницы близится к завершению, первых пациентов она примет до конца года.
"Как и обещал, мы заканчиваем строительство больницы в новой Москве с самыми современными больничными корпусами в России. Больница оснащена самым современным оборудованием, логистикой, приемным отделением. В нашей стране и в Москве ничего подобного нет. Первую очередь строительства мы завершим в этом году, и я надеюсь, до конца года примем первых пациентов", - сказал Собянин, обратившись к жителям прилегающих районов.
По его словам, в медицинском центре будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутово и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города.
Строительство больницы было начато в январе 2017 года. Всего будет построено девять корпусов общей площадью свыше 157 тысяч квадратных метров. Больничный комплекс на 1 тысячу коек с реанимационными отделениями и 30 операционными будет оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. В составе медцентра будут открыты детская и взрослая больницы, перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф. В медицинском центре "Новомосковский" будут работать более 2 тысяч врачей и других специалистов.
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Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, на данный момент общая строительная готовность корпусов медцентра составляет 60%. На первом этапе откроют палатный корпус на 606 коек, лечебно-диагностический корпус, дезинфекционное отделение, пищеблок, прачечную, службу хранения и выдачи крови и патологоанатомический корпус. В настоящее время во всех корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования.
На втором этапе откроется амбулаторный корпус, детское отделение, перинатальный центр, инфекционный корпус, подстанция скорой медицинской помощи.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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