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РИА Новости

Трех косаток из "китовой тюрьмы" выпустят во второй группе

Вчера, 12:39
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Ранее представитель компании-отловщика сообщил РИА Новости, что в четверг к месту выпуска отправят трёх косаток.
"Второй этап выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в Охотское море стартует завтра. Во второй партии животных решено выпустить трех косаток: крупную самку, крупного самца и мелкую самку", - сказал Смородов.
По его словам, младшей самке - самой мелкой среди косаток в бухте Средняя - 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9-10 лет.
"Как и в случае с первой партией косаток, отбор особей во вторую группу выпуска проводился с учетом групповых социальных связей, сложившихся у косаток за время содержания в бухте Средняя. Эти три косатки не являются членами одной семьи, но они проявили явную привязанность друг к другу в период содержания в бухте Средняя", - сказал собеседник.
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Он отметил, что у группы есть очевидный лидер – крупная самка, присутствие самца сбалансирует группу по половой структуре, а мелкая самка, проявляющая явную симпатию к самцу, стабилизирует социальную структуру группы и сама не останется без присмотра.
"Такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, присоединение их к семье диких сородичей или образования собственной семьи. Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря", - отметил Смородов.
Он добавил, что погода во время запланированного выпуска ожидается хорошая. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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