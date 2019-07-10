В Казахстане назвали возможные версии ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 10 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил в среду, что умышленный поджог или диверсия не исключаются из возможных версий ЧП на арсенале в городе Арысь.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.