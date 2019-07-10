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РИА Новости

В Казахстане назвали возможные версии ЧП в воинской части

Вчера, 12:38
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 10 июл – РИА Новости. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил в среду, что умышленный поджог или диверсия не исключаются из возможных версий ЧП на арсенале в городе Арысь.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
25 июня, 08:20
В МВД Казахстана рассказали о проверке в военной части, где произошло ЧП
"Отрабатываются все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, технические причины - например короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
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Пожар в воинской части в КазахстанеВ мире
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