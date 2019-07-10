Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 25 человек

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело 25-го погибшего при паводке в Приангарье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным МВД, судьба десяти местных жителей неизвестна.
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба
Сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.
В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Общее число пострадавших превысило 37 тысяч, почти 500 человек находятся в больницах.
Сейчас все реки в Иркутской области вернулись в свои русла. Специальные службы и военные восстанавливают дома и дороги, разбирают завалы. Однако, по заключению комиссии, 3,5 тысячи жилых домов ремонту не подлежат.
Власти продолжают выплату компенсаций пострадавшим. Единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей уже получили около 24 тысяч человек.