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РИА Новости

Генпродюсера телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Вчера, 12:35
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyУчастники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом "Россия 1"
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный продюсер и ведущей телеканала NewsOne Василий Голованов заявил, что ему передали повестку в генеральную прокуратуру Украины с нарушениями процедуры, не вручив лично в руки, и за 24 минуты до начала допроса.
"Сегодня принесли повестку на канал (не лично), в 9.36 (время совпадает с мск). Приглашают на 10.00. Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты", - сообщил Голованов в среду на странице в Facebook.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
9 июля, 20:15
Пока не накажут "виновного". Политолог о травле телеканала NewsOneПротив телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма", заявил генпрокурор Украины. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал ситуацию.
Согласно процедуре, повестка должна быть доставлена лично в руки, вызываемому на допрос.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
9 июля, 19:42
Мало измены, еще и терроризм: Генпрокуратура Украины против NewsOneРоссиянам и украинцам поговорить так и не удалось. Мало того. Те, кто пытался организовать диалог с помощью телемоста, Киевом записываются в самые настоящие преступники. Да по каким статьям!
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Телемост Россия - УкраинаУкраинаВ мире
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