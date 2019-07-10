Генпродюсера телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный продюсер и ведущей телеканала NewsOne Василий Голованов заявил, что ему передали повестку в генеральную прокуратуру Украины с нарушениями процедуры, не вручив лично в руки, и за 24 минуты до начала допроса.
"Сегодня принесли повестку на канал (не лично), в 9.36 (время совпадает с мск). Приглашают на 10.00. Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты", - сообщил Голованов в среду на странице в Facebook.
Согласно процедуре, повестка должна быть доставлена лично в руки, вызываемому на допрос.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.