Генпродюсера телеканала NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Мало измены, еще и терроризм: Генпрокуратура Украины против NewsOne Россиянам и украинцам поговорить так и не удалось. Мало того. Те, кто пытался организовать диалог с помощью телемоста, Киевом записываются в самые настоящие преступники. Да по каким статьям!