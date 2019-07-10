В Подмосковье вручили 100 тысяч рублей набравшим сто баллов по трем ЕГЭ

"Андрей Воробьев вручил сертификаты на денежные премии выпускникам, получившим 300 баллов на едином госэкзамене - Георгию Савидову и Марку Рофину из Фрязина, Елизавете Поповой из Королева", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что в Подмосковье 483 школьника получили высший бал по ЕГЭ, в их числе 33 "мультистобалльников", которые сумели добиться высшего балла по двум и более предметам. Всего в этом году в Московской области ЕГЭ сдавали около 38 тысяч человек.