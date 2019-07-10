Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:34Z
https://ria.ru/20190710/1556380810.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155493/98/1554939860_0:98:2953:1759_1036x0_80_0_0_ee3575ad7beecf3c357f0b9033019cec.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье вручили 100 тысяч рублей набравшим сто баллов по трем ЕГЭ

Вчера, 12:34
54
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛичные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты в размере 100 тысяч рублей выпускникам, получившим по 100 балов ЕГЭ по трем предметам, говорится в сообщении правительства Подмосковья.

"Андрей Воробьев вручил сертификаты на денежные премии выпускникам, получившим 300 баллов на едином госэкзамене - Георгию Савидову и Марку Рофину из Фрязина, Елизавете Поповой из Королева", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что в Подмосковье 483 школьника получили высший бал по ЕГЭ, в их числе 33 "мультистобалльников", которые сумели добиться высшего балла по двум и более предметам. Всего в этом году в Московской области ЕГЭ сдавали около 38 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что сто тысяч рублей получат выпускники подмосковных школ, которые набрали по 100 баллов по двум или более единым госэкзаменам. Учитель-предметник, чей ученик заработал высший балл на ЕГЭ, также получит 100 тысяч рублей.
010000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Школьник у доски
Мат-тех базу обновят в 22 коррекционных школах Подмосковья
РИА
Новости
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Илюхин: в рыбной отрасли Камчатки - более 40 млрд рублей частных инвестиций
В Казани вручили премию молодым ученым за успехи в области инженерных наук
Статус наукограда сохранен за подмосковными Протвино и Черноголовкой
Лента
новостей
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ
Единый госэкзамен в Подмосковье прошел без нарушений
Строительные работы
Новые надземные переходы построят в подмосковном Жуковском
Коломна
В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup
Дети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания
Участники фестиваля национальных видов спорта
Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали Подмосковья
В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель
Чебоксары
Чувашия к 2021 году добьется 100% доступности дошкольного образования
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
Мособлдума приняла 172 закона с начала года
Вид на город София, Болгария
FT: болгарский сотовый оператор Vivacom выставлен на продажу после суда
Эмблема нефтяной компании Татнефть на выставке Нефтегаз-2019
"Татнефть" и "Казмунайгаз" будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли
Нижний Новгород
Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками "Силач"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Лента новостейМолния