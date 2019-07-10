Делегация в ПАСЕ подготовит доклады о позиции России по важным проблемам

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегация РФ в ПАСЕ планирует подготовить доклады о российской позиции по важнейшим актуальным проблемам, сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на Форуме молодых дипломатов евразийского пространства.

В июне этого года на сессии полномочия делегации РФ в ПАСЕ сначала были опротестованы, затем, после голосования полностью восстановлены.

Говоря о возвращении РФ в Ассамблею, он указал, что "это знаковый серьезный результат но не победа, поскольку мы ни с кем не воевали". "Пытались с нами воевать наши оппоненты, но потерпели фиаско", - добавил он.

"Будем готовить фундаментальные доклады по нашей позиции, которые касаются самых серьёзных проблем нынешнего века", отметил Слуцкий, в качестве примера он привёл вопросы противодействия терроризму и нелегальной миграции.