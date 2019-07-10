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РИА Новости

Делегация в ПАСЕ подготовит доклады о позиции России по важным проблемам

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегация РФ в ПАСЕ планирует подготовить доклады о российской позиции по важнейшим актуальным проблемам, сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на Форуме молодых дипломатов евразийского пространства.
В июне этого года на сессии полномочия делегации РФ в ПАСЕ сначала были опротестованы, затем, после голосования полностью восстановлены.
Говоря о возвращении РФ в Ассамблею, он указал, что "это знаковый серьезный результат но не победа, поскольку мы ни с кем не воевали". "Пытались с нами воевать наши оппоненты, но потерпели фиаско", - добавил он.
"Будем готовить фундаментальные доклады по нашей позиции, которые касаются самых серьёзных проблем нынешнего века", отметил Слуцкий, в качестве примера он привёл вопросы противодействия терроризму и нелегальной миграции.
Пока неясно, к какой сессии - октябрьской или январской - планируется подготовка проектов документов.
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