Глава СПЧ готов полемизировать со священником, усомнившемся в уме женщин

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что абсолютно не согласен с высказываниями священника Димитрия Смирнова по поводу "слабости" женского ума и готов вступить с ним в полемику.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио " Радонеж ", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.

"Очень сложно комментировать вырванные из контекста отдельные высказывания. Но я бы с удовольствием пополемизировал с уважаемым протоиереем", - сказал Федотов журналистам.