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РИА Новости

Глава СПЧ готов полемизировать со священником, усомнившемся в уме женщин

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что абсолютно не согласен с высказываниями священника Димитрия Смирнова по поводу "слабости" женского ума и готов вступить с ним в полемику.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.
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"Очень сложно комментировать вырванные из контекста отдельные высказывания. Но я бы с удовольствием пополемизировал с уважаемым протоиереем", - сказал Федотов журналистам.
Он также отметил, что "в приличном обществе с ним просто никто разговаривать не станет". "На него посмотрят, скажут: "Неадекват", - заключил глава СПЧ.
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Михаил ФедотовРоссияОбщество
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