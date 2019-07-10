В Кремле отметили широкую общественную реакцию на русофобские выпады Грузии

"Нет, не значит. Чудовищные русофобские выпады неминуемо ведут к широкой общественной реакции. Вы видите - такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, вы видите, и просто граждане достаточно гневно на это реагируют. Поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения. Одно дело - целенаправленные выпады, а другое дело - общественная реакция на это", - сказал Песков в ответ на вопрос, значат ли его слова об ответственности грузинских властей за то, что происходит на грузинском телевидении то, что и руководство РФ считает происходящее на российском телевидении своей зоной ответственности.