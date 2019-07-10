В Кремле отметили широкую общественную реакцию на русофобские выпады Грузии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Русофобские целенаправленные выпады со стороны Грузии ведут к широкой общественной реакции, это не зона ответственности Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков, говоря о выходке грузинского телеведущего Георгия Габунии, который начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина, заявил, что эта ситуация является результатом попустительства властей республики, а также имеет русофобский и экстремистский характер.
"Нет, не значит. Чудовищные русофобские выпады неминуемо ведут к широкой общественной реакции. Вы видите - такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, вы видите, и просто граждане достаточно гневно на это реагируют. Поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения. Одно дело - целенаправленные выпады, а другое дело - общественная реакция на это", - сказал Песков в ответ на вопрос, значат ли его слова об ответственности грузинских властей за то, что происходит на грузинском телевидении то, что и руководство РФ считает происходящее на российском телевидении своей зоной ответственности.
Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.