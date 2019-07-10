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РИА Новости

В РВИО посоветовали изучить архивы желающим снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинГосударственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Призыв германской газеты Die Welt снести памятник павшим в сражении под Прохоровкой – это кощунственный шаг, соответствующий методам информационной войны, которую Запад ведет против России, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он также посоветовал автору этой идеи сначала ознакомиться с российскими архивными документами о тех событиях, прежде чем выступать с какими-либо предложениями.
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, никакого крупного боя там не было.
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"Заявление Die Welt о необходимости снести этот памятник иначе как кощунством назвать нельзя. Это оскорбление не только памяти всех погибших, но и ветеранов войны, а также нынешнего поколения россиян", - сказал Мягков.
"Против России Западом ведется информационная война, в которой все средства хороши – и политические, и экономические, и исторические. Там хотят зачистить нашу историю, сделать из нас людей, которые не помнят своих предков, но при этом воспринимают все, что идет с Запада, что на самом деле не было побед Красной Армии, что мы завалили врага трупами, и что не было освобождения Европы, а была ее оккупация – вот какую повестку нам хотят навязать", - добавил научный директор РВИО.
Мягков напомнил результаты битвы под Прохоровкой. "В целом, с немецкой стороны в сражении приняли участие более 500 танков, с нашей – более 700 танков. По нашим данным, только 12 июля немцы потеряли более 70 танков", - сказал эксперт. "Да, наши потери были больше – но это было связано с тем, что у нас тогда было мало самоходных установок, таких как СУ-152, они только начали поступать в войска, и еще не было новых тяжелых танков ИС-2. И поэтому немцы имели тогда преимущество в дальности огня – они могли пробивать броню советских танков с расстояния в полтора километра, а наши машины могли уничтожать немецкие танки только в ближнем бою, чего добивалось советское командование, когда бросило вперед 5-ю гвардейскую танковую армию, чтобы остановить наступление врага под Прохоровкой", - отметил Мягков.
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"Наши танкисты отважно сражались "броня в броню", пытаясь выйти на ближние дистанции. И, конечно, несли потери. Но и немцы несли большие потери.  В конце концов, по нашим источникам, всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500", - сказал Мягков.
Он также объяснил цифры о якобы очень низких потерях немецких войск, которые приводит Die Welt. "Дело в том, что система подсчета потерь у немцев весьма своеобразна. Те танки, которые в бою были временно выведены из строя, мы учитывали как подбитые. А в Германии такие машины, не требовавшие длительного ремонта, не учитывали, и отчетные документы у них приходили позднее", - отметил Мягков.
"И как можно ссылаться на какие-то фотографии, говоря о потерях в том сражении, если есть реальные документы? Пускай автор Die Welt ознакомится с нашими документами, а потом уже делает выводы", - резюмировал научный директор РВИО.
Сражение под Прохоровкой - противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта. Завершением битвы под Прохоровкой считается 16-17 июля 1943 года, когда войска вермахта стали отходить из этого района.
В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник - Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.
Храм Петра и Павла в Прохоровке, на площади перед которым патриарх совершил литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны
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"Ущербный реваншизм". Историк о призыве снести памятник под ПрохоровкойВ Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)РоссияВ мире
Популярные комментарии
Война- не чемпионат по легкой атлетике, где можно спорить, кто победил, кто проиграл. Памятник установлен погибшим защитникам своей земли. Немчура не сообщает в своих претензиях о том, как германские танки очутились в Прохоровке?
10 июля, 12:51
Евгений Овчинников
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