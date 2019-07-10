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РИА Новости

ФАС не получала жалоб на рост цен на грузинские вина

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ не получала жалоб на рост цен на грузинские вина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Жалоб на рост цен грузинских вин в ФАС России не поступало", - сообщили в ведомстве.
Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
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МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. Сам же Владимир Путин, комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, сказал: "Много чести - возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше". Также российский президент не поддержал идею депутатов ввести экономические ограничения в отношении Грузии, заявив, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу.
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ГрузияФАСРоссияЭкономика
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