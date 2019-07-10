ФАС не получала жалоб на рост цен на грузинские вина

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ не получала жалоб на рост цен на грузинские вина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Жалоб на рост цен грузинских вин в ФАС России не поступало", - сообщили в ведомстве.

Госдума во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии. Ранее Володин заявлял, что Дума предлагает кабмину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Вечером 7 июля телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а МИД республики расценил его как попытку внести напряжение в отношения между странами.