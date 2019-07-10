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РИА Новости

Нижегородская область представила на ИННОПРОМ платформу для автоматизации

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Делегация Нижегородской области представила новую отечественную платформу для автоматизации - образец контроллера для управления системами автоматизации различного назначения - на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.
Система была разработана Нижегородским техническим университетом имени Алексеева совместно с компанией "Узола".
"Это новая отечественная система промышленного логического контроллера, включающая в себя процессорный модуль и модули ввода-вывода. Она будет производиться для нужд таких компаний как АО "Транснефть" и Росатом, чтобы обеспечить импортозамещение в стратегически важной отрасли. Образец, представленный на ИННОПРОМЕ, вызвал большой интерес участников форума", - говорится в сообщении.
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Свои инновационные разработки на ИННОПРОМЕ продемонстрировали и другие нижегородские компании - участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, ГК "Провенто" презентовала систему "Цифровое производство", которой заинтересовались представители более 10 регионов России.
"Цифровое производство" - это интеллектуальная система управления производством и планирования, в том числе, с учётом предпочтений клиентов. Система автоматически считает себестоимость, доходы и расходы, инвестиционную потребность, работает в условиях дефицита данных и выявляет скрытые тренды. Аналогов этой разработки в России нет", - подчеркнула директор ГК "Провенто" Валентина Косырева.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году ИННОПРОМ проходит с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
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