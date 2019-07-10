Нижегородская область представила на ИННОПРОМ платформу для автоматизации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Делегация Нижегородской области представила новую отечественную платформу для автоматизации - образец контроллера для управления системами автоматизации различного назначения - на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.

Система была разработана Нижегородским техническим университетом имени Алексеева совместно с компанией "Узола".

"Это новая отечественная система промышленного логического контроллера, включающая в себя процессорный модуль и модули ввода-вывода. Она будет производиться для нужд таких компаний как АО "Транснефть" и Росатом, чтобы обеспечить импортозамещение в стратегически важной отрасли. Образец, представленный на ИННОПРОМЕ, вызвал большой интерес участников форума", - говорится в сообщении.

Свои инновационные разработки на ИННОПРОМЕ продемонстрировали и другие нижегородские компании - участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, ГК "Провенто" презентовала систему "Цифровое производство", которой заинтересовались представители более 10 регионов России.

"Цифровое производство" - это интеллектуальная система управления производством и планирования, в том числе, с учётом предпочтений клиентов. Система автоматически считает себестоимость, доходы и расходы, инвестиционную потребность, работает в условиях дефицита данных и выявляет скрытые тренды. Аналогов этой разработки в России нет", - подчеркнула директор ГК "Провенто" Валентина Косырева.