Крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крымским делегатам отказали в участии в пятом российско-турецком форуме, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Российско-турецкий форум общественности (РТФО) стартует в Санкт-Петербурге в среду, 10 июля.
"Я должен был вылететь в Санкт-Петербург, где по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья. Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится - в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления", - сказал РИА Новости Молохов.