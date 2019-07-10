Крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме

"Я должен был вылететь в Санкт-Петербург, где по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья. Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится - в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления", - сказал РИА Новости Молохов.