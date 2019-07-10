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2019-07-10T12:18Z
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РИА Новости

Крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме

Вчера, 12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Крымским делегатам отказали в участии в пятом российско-турецком форуме, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Российско-турецкий форум общественности (РТФО) стартует в Санкт-Петербурге в среду, 10 июля.
Офис телеканала RT
7 июля, 14:29
Пушков прокомментировал отказ в аккредитации RT на форум по свободе СМИ
"Я должен был вылететь в Санкт-Петербург, где по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья. Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится - в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления", - сказал РИА Новости Молохов.
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ТурцияКрымВ мире
Популярные комментарии
Организаторов мероприятия лишить российского гражданства и выслать в Турцию. Пусть там обсуждают свои вопросы.
10 июля, 12:22
llevone2017
1700001
Действительно недоумение!!!!! Мы на своей территории проводим форум, и турки нам ещё диктуют кто должен принимать участие. Позор!!!! Хотя глядя на последние действия нашего руководства, они готовы прощать хамство, вилять задом и заискивающе смотреть в глаза иностранцам.... Никакой гордости ни у гаранта, ни у его окружения!
10 июля, 12:25
Арсений Понфиленко
900002
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