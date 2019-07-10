Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина

ТАЛЛИН,10 июл — РИА Новости. Эстонский МИД вызвал представителя посольства России и выразил протест из-за планов организовать салют в Москве в честь освобождения Таллина от фашистов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее в российском Минобороны анонсировали торжественные мероприятия в память об освобождении городов СССР и Восточной Европы. Их устроят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего речь идет об 11 городах в 2019 году (Одесса, Севастополь, Минск, Вильнюс, Брест, Каунас, Кишинев, Бухарест, Таллин, Рига и Белград) и шести в 2020-м (Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, Прага, Берлин).

Салют в честь освобождения эстонской столицы намечен на 22 сентября.

В Эстонии 22 сентября отмечают День сопротивления. Он посвящен памяти правительства Отто Тиефа, которое было образовано 18 сентября 1944 года, когда гитлеровские войска покинули Таллин, а спустя четыре дня расформировано — с приходом в эстонскую столицу Советской армии.