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РИА Новости

Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Давид ТрахтенбергЖители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН,10 июл — РИА Новости. Эстонский МИД вызвал представителя посольства России и выразил протест из-за планов организовать салют в Москве в честь освобождения Таллина от фашистов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Ранее в российском Минобороны анонсировали торжественные мероприятия в память об освобождении городов СССР и Восточной Европы. Их устроят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Всего речь идет об 11 городах в 2019 году (Одесса, Севастополь, Минск, Вильнюс, Брест, Каунас, Кишинев, Бухарест, Таллин, Рига и Белград) и шести в 2020-м (Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, Прага, Берлин).
Салют в честь освобождения эстонской столицы намечен на 22 сентября.
В Эстонии 22 сентября отмечают День сопротивления. Он посвящен памяти правительства Отто Тиефа, которое было образовано 18 сентября 1944 года, когда гитлеровские войска покинули Таллин, а спустя четыре дня расформировано — с приходом в эстонскую столицу Советской армии.
В то же время в этот день эстонцы неофициально отмечают и освобождение Таллина от фашистов. Ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне СССР, и большая часть русскоговорящих жителей возлагают венки и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат".
Здание посольства РФ в Эстонии
9 июля, 18:39
Посольство России в Таллине осудило планы восстановить памятник эсэсовцам
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ЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I КУПИЛ их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И не только купил, но и дал Прибалтике СВОБОДУ. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам». Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.
10 июля, 13:39
Случайный Прохожий
7826002
На российских картах Таллин надо переименовать в Ревель и посмотреть на их реакцию.
10 июля, 12:54
Владимир Ф. Быченков
5585002
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